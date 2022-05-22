مبابي يوجه رسالة لريال مدريد: أعلم خيبة أملهم

وكتب مبابي في حسابه على موقع "تويتر": "أود شكر ريال مدريد وفلورينتينو بيريز، إنني أدرك الفرصة والامتياز الذي يحصل عليه من يكون في هذه المؤسسة، أعلم خيبة أملهم، سأكون أول مشجع لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، سأشاهده من المنزل في باريس".وأضاف مبابي: "أنا مقتنع بأنه يمكنني الاستمرار في النمو في ناد يقدم أفضل ما لديه".وأعلن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي أمس السبت، رسميا عن تجديد عقد مبابي، لمدة 3 سنوات ليبقى مع الفريق الباريسي حتى 2025.وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي حيث قدم فلورنتينو بيريز ثلاثة عروض آخرها بقيمة 200 مليون يورو لكن باريس سان جيرمان رفض الرد على هذه العروض.وانتقل مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة صيف عام 2017، قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي بعد عام واحد مقابل 180 مليون يورو.