سون يقتسم صدارة الهدافين مع محمد صلاح في البريميرليج

وجاء هدف هيونغ مين سون في الدقيقة 70، ليتقدم السبيرز 4/0 على نوريتش سيتي في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود سون ويسجل الهدف الخامس لتوتنهام والثاني له في الدقيقة 76.ورفع سون رصيده إلى 23 هدفا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي متساويا بالاهداف مع النجم المصري محمد صلاح.