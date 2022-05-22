سون يقتسم صدارة الهدافين مع محمد صلاح في البريميرليج
سجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام، اليوم الاحد، هدفين في مباراة توتنهام أمام نوريتش سيتي ليتساوى في الترتيب مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.
وجاء هدف هيونغ مين سون في الدقيقة 70، ليتقدم السبيرز 4/0 على نوريتش سيتي في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود سون ويسجل الهدف الخامس لتوتنهام والثاني له في الدقيقة 76.
ورفع سون رصيده إلى 23 هدفا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي متساويا بالاهداف مع النجم المصري محمد صلاح.
واستطاع صلاح أن يتوج بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته، فيما ناله سون لأول مرة على الإطلاق.
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