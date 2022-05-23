تشافي: أنقذنا برشلونة من موسم كارثي

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الشوط الأول كنا نستحق التسجيل، ومن خطأ معين استقبلنا هدفا، ثم الثاني من خطأ فردي اخر.. كان علينا تقليل الأخطاء، لكننا تخلينا عن الكثير من الأشياء أمام الخصم".وأضاف: "استغرق الأمر فترة طويلة منا للنهوض، هذا الموسم، ولم ننه (المنافسات) بشكل جيد، لكننا حققنا هدفنا باحتلال المركز الثاني (في الليجا).. علينا تغيير أشياء كثيرة، لنحاول أن نكون أكثر قدرة على المنافسة والقتال من أجل الألقاب".وتابع: "كنت أعلم أنني قادم في لحظة معقدة وصعبة، وقد تحسنا، لكن ليس بما يكفي.. لعبنا مباريات رائعة، لكن يجب أن نكون أكثر ثقة.. وأنا هنا لأضيف للفريق، والان علينا العمل للموسم المقبل".واستكمل: "علينا أن نكون إيجابيين، لقد أنقذنا الفريق من موسم كاد يكون كارثيا.. وعلى المستوى الشخصي أنا راض، حيث جئنا من واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ النادي".وأتم: "فترة التحضير في أستراليا؟ إنه قرار النادي، ونتعامل مع الوضع الذي لدينا، ونأمل أن يستمتع الفريق هناك".