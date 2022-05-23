وكيله: ليفاندوفسكي يريد الانتقال لنادي أحلامه

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن في صيف 2023، ويسعى برشلونة لضمه وقدم له عرضا بالفعل، في الأيام الأخيرة، لكن النادي البافاري رد بالرفض.وفي هذا الصدد قال زاهافي، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "بالنسبة لليفاندوفسكي، بايرن هو التاريخ.. لم يكن هناك عرض من بايرن من أجل التجديد".وتابع: "روبرت يريد فقط مغادرة النادي بعد 8 سنوات، إنه يبلغ من العمر 34 عاما ويريد تحقيق حلمه.. يريد ليفا الرحيل هذا الصيف، لا أحد منا يهتم بالمال".وواصل: "الحقيقة أنه لم يشعر باحترام مجلس الإدارة منذ بضعة أشهر.. لقد خسر بايرن ليفاندوفسكي كلاعب وكشخص أيضا".وتابع: "روبرت لديه فرصة للانتقال إلى النادي الذي طالما حلم به.. لماذا يحرمه بايرن من هذه الفرصة؟ في الحقيقة لم تكن لدي خطة للتحدث علنا، لدي احترام كبير لناد تاريخي مثل بايرن، لكنني لم أستطع مساعدة نفسي سوى بالرد على تصريحات النادي الأخيرة".واختتم زاهافي: "يمكن لبايرن الاحتفاظ بليفاندوفسكي لعام اخر، لكن هذا شيء لا أنصح به.. روبرت رجل ذكي ويعرف ما يدور حوله، وما كان يخطط بايرن له.. كان يعلم أن النادي يريد استبداله بهالاند".