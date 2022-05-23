رسميا.. بايرن ميونخ يعلن تجديد عقد نوير

وقال بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي "مدد النادي، عقد نوير لعام اخر لينتهي في 30 حزيران 2024، لقد انتقل الحارس الألماني إلى ميونخ، قادما من شالكه في 2011".وقال نوير "أنا سعيد جدا لأن رحلتي مستمرة في بايرن ميونخ. سيكون لدينا فريق رائع مرة أخرى ويمكننا اللعب والمنافسه من خلاله على كل الألقاب".وأضاف "بصفتي حارس مرمى وقائد، أريد أن أكون الداعم والعامل الرئيسي في تحقيق أهداف البافاري".وشدد نوير "نريد أن نوسع سجلنا في التتويج بالدوري الألماني، والمنافسة مرة أخرى على كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا".يذكر أن مانويل نوير فاز بلقب الدوري الألماني 10 مرات، وكأس ألمانيا 5 مرات، والسوبر المحلي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين.