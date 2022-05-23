ليفربول يعلن عن اولى صفقاته الصيفية
أعلن نادي ليفربول، اليوم الإثنين، عن إبرامه أولى صفقاته خلال موسم الانتقالات الصيفية، بضم أحد أبرز المواهب الإنجليزية الشابة.
وقال النادي الإنجليزي، في بيان على موقعه الرسمي: "يعلن الريدز انضمام فابيو كارفاليو إلى صفوفنا هذا الصيف"، مضيفا:"المهاجم البالغ من العمر 19 عاما، سيكمل رسميا الانتقال للنادي في 1 تموز".
واوضح: "لعب كارفاليو دورا رئيسيا في عودة فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021-2022، حيث سجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة".
وتابع النادي: "لقد شارك مع فولهام 4 مرات في البريميرليج خلال الموسم الماضي، وسجل هدفه الأول أمام ساوثهامبتون في ايار 2021".
واختتم: "شارك كارفاليو لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما، في اذار الحالي، بعد أن مثل إنجلترا سابقا على مستوى فرق الشباب".
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