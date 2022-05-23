مدرب منتخبنا الاولمبي: ودية إيران محطة مهمة قبل النهائيات الآسيوية

وقال سوكوب خلال المؤتمرُ الصحفي لمباراة إيران الودية ان "تأثيرِ غياب اللاعبين عن المنتخبِ بداعي الإصابةِ مثل زيدان إقبال الذي كان وجوده يشكلُ قوةً مضاعفةً للمنتخبِ، ولكن ثقتي عاليةٌ باللاعبين الموجودين لتعويضِ غياب زملائهم".واضاف: إن "الانضباط والالتزام بالتعليماتِ من أهم شروطِ نجاح أي فريقٍ، لذلك نعملُ على فرضِ الانضباط من أجل تحقيق الهدف الأسمى المُتمثل بالإعدادِ الفني المميز والانضباط التام ليكونا من ملامح التفوق في الملعبِ والفوز".واوضح سوكوب: "نسعى إلى الاستفادةِ من مباراتنا امام ايران بشكلٍ كبيرٍ والتعرف على أداءِ اللاعبين وتطبيقهم للواجبات في الجانبين الدفاعي والهجومي، لأنها آخرُ محطة لمنتخبنا قبل خوضِ النهائيات الآسيوية، لاسيما أنها مع منتخبٍ قوي مثل المنتخبِ الإيراني".وبشأنِ تطلعاته للمنتخبِ في بطولة آسيا، أجابَ: نمتلكُ مجموعةً جيدةً من اللاعبين، ونتطلعُ إلى تحقيقِ الفوز في جميع المباريات والوصول الى المراحل المتقدمةِ في البطولة، وفي أي مباراةٍ نلعبها فإن تفكيري ينصبُ على الفوز".من جهته، قالَ لاعب المنتخب الأولمبي، وكاع رمضان: "نشعرُ بدافعٍ معنوي قوي لتقديمِ أفضل مستوى فني أمام المنتخبِ الإيراني بمساندةِ جمهورنا الوفي الكريم، والفائدةُ من المباراة ستكون كبيرةً لتشخيصِ السلبيات وتقديم الأفضل في نهائياتِ آسيا التي علينا أن ندخلَ مبارياتها بشخصيّةِ البطل".