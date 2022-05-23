القوة الجوية يقدم الجهاز الفني الجديد

وقال جثير في تصريح مقتضب نقلها المكتب الإعلامي للنادي،: "القوة الجوية تاريخ كبير، أشرف على تدريبه خيرة مدربي العراق، ونحتاج إلى تكاتف الجميع في ظل الظروف الصعبة، والقادم أفضل إن شاء الله".وباشر جثير عمله مع القوة الجوية، اليوم، وقاد المران الأول بمشاركة جميع اللاعبين، استعدادا للمباراة المقبلة أمام النجف، بعد غد الأربعاء في ملعب الشعب الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الممتاز.فيما سيحل ضيفا ثقيلا على نفط البصرة بالجولة 33 التي ستقام في ال 29 من الشهر الجاري.ويتألف الجهاز الفني الجديد، من قحطان جثير مدربا، ويساعده مؤيد جودي، فيما سيكون حسن هادي مدربا لحراس المرمى، وأحمد جمعة مدربا للياقة البدنية، والمحلل الفني رافد سالم، فيما بقي أحمد خضير مشرفا للفريق.وسيقود جثير وطاقمه الفريق في المباريات المتبقية من الدوري العراقي الممتاز، إلى جانب بطولة الكأس التي سيواجه في ثمن النهائي منافسه التقليدي الزوراء.