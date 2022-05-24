إبراهيموفيتش يلقي خطابا تاريخيا بعد تتويج ميلان بالدوري الإيطالي (فيديو)

السومرية نيوز - رياضة

خطف النجم السويدي المخضرم زلتان إبراهيموفيتش، الأنظار في احتفالات نادي ميلان بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي، وألقى خطابا حماسيا أمام زملائه معلنا انطلاق احتفالات تاريخية.





وتوج فريق ميلان بلقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، للمرة الأولى منذ العام 2011، بعد فوزه الأحد الماضي بثلاثية نظيفة على مضيفه ساسولو، في الجولة الـ38 الأخيرة من مسابقة الدوري.



وتقمص إبراهيموفيتش دور القائد أمام لاعبي ميلان خلال الاحتفال باللقب داخل غرف خلع الملابس، وألقى خطابا مثيرا، حيث قال "ليقترب الجميع إلى هنا، لا داعي للقلق يا أصدقائي أنا لست هنا لأقول لكم وداعا.. منذ اليوم الأول في الموسم لم يؤمن أي شخص بنا".