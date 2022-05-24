دي ماريا معروض على برشلونة

وانتهى تعاقد دي ماريا (34 عاما) مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، ورحل بالفعل عن صفوف الفريق الفرنسي.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تم عرض دي ماريا على برشلونة، من أجل التعاقد معه هذا الصيف في صفقة انتقال حر، خاصة مع عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي واقترابه من الرحيل.وأوضحت الصحيفة، أن البرازيلي رافينيا، جناح ليدز يونايتد، ما زال الخيار الأول لدى برشلونة، على الرغم من بقاء فريقه في البريميرليج وصعوبة التخلي عن خدماته إلا بمبلغ كبير.وقرر برشلونة تأجيل اتخاذ قرار بشأن ضم دي ماريا، لما بعد معرفة الموقف النهائي لرافينيا.ومع ذلك، فقد أشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن أسهم دي ماريا في برشلونة قد تراجعت كثيرا، خاصة وأن اللاعب كان مرشحا للانضمام في صيف 2017، بعد رحيل نيماروارتبط اسم دي ماريا بالانتقال إلى يوفنتوس، لدرجة أن هناك بعض التقارير التي أكدت وجود اتفاق بالفعل بين اللاعب والبيانكونيري.