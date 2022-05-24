تعرف على مجموعة العراق في تصفيات كأس اسيا للناشئين

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائيات كأس اسيا البحرين، بالإضافة إلى أفضل 6 ثوان وصاحب الاستضافة منتخب البحرين الذي يلعب التصفيات بشكل ودي.وتستضيف العاصمة الأردنية عمان، المجموعة الأولى، والتي تضم الأردن وتركمانستان والفلبين وسوريا واليابان.وتستضيف إندونيسيا المجموعة الثانية، والتي تضم إندونيسيا والإمارات وجوام وفلسطين وماليزيا.وتلعب المجموعة الثالثة في سلطنة عمان وهي مجموعة فريدة كون كل منتخباتها عرب، وتتكون من عمان والبحرين ولبنان وقطر والعراق.وتقام المجموعة الرابعة بالمملكة العربية السعودية في الدمام، وتضم السعودية والكويت والمالديف وميانمار والهند.وتستضيف بنجلاديش المجموعة الخامسة، والتي تضم بنجلاديش وبوتان وسنغافورة واليمن.وتستضيف فيتنام المجموعة السادسة في هانوي، والتي تضم فيتنام ونيبال الصين تايبيه و تايلاند.وتستضيف أستراليا المجموعة السابعة والتي تضم أستراليا وجزر ماريانا الشمالية وكمبوديا والصين.وتستضيف طاجيكستان المجموعة الثامنة والتي تضم طاجيكستان ومنغوليا وتيمور الشرقية و أفغانستان.وتستضيف قرغيزستان المجموعة التاسعة والتي تضم قرغيزستان وهونج كونج ولاوس وايران.وتستضيف أوزبكستان المجموعة العاشرة والتي تضم أوزبكستان وبروناي دار السلام و سريلانكا وكوريا الجنوبية.