مبابي: تفاوضت مع ليفربول لأنه النادي المفضل لأمي

ووقع مبابي مؤخرا عقدا جديدا مع النادي الباريسي، ينتهي في صيف 2025.وقال مبابي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لم يكن الأمر يتعلق فقط بريال مدريد وسان جيرمان.. لقد دخلت في محادثات للانضمام إلى يورجن كلوب في ليفربول أيضا".وأضاف المهاجم الفرنسي: "تحدثنا قليلا وليس كثيرا.. لقد تحدثت إلى ليفربول لأنه النادي المفضل لأمي.. أمي تحب ليفربول. لا أعرف السبب، عليك أن تسألها".وختم: "ليفرلول ناد جيد وقد التقينا بهم قبل 5 سنوات. عندما كنت في موناكو التقيت بهم. إنه ناد رائع بالطبع، لكن في النهاية كان الأمر محصورا بين ريال مدريد وسان جيرمان".