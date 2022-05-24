مبابي: تفاوضت مع ليفربول لأنه النادي المفضل لأمي
السومرية نيوز - رياضة
اعترف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بأنه دخل في مفاوضات مع ليفربول خلال الموسم الحالي.
ووقع مبابي مؤخرا عقدا جديدا مع النادي الباريسي، ينتهي في صيف 2025.
وقال مبابي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لم يكن الأمر يتعلق فقط بريال مدريد وسان جيرمان.. لقد دخلت في محادثات للانضمام إلى يورجن كلوب في ليفربول أيضا".
وأضاف المهاجم الفرنسي: "تحدثنا قليلا وليس كثيرا.. لقد تحدثت إلى ليفربول لأنه النادي المفضل لأمي.. أمي تحب ليفربول. لا أعرف السبب، عليك أن تسألها".
وختم: "ليفرلول ناد جيد وقد التقينا بهم قبل 5 سنوات. عندما كنت في موناكو التقيت بهم. إنه ناد رائع بالطبع، لكن في النهاية كان الأمر محصورا بين ريال مدريد وسان جيرمان".
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