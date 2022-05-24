مجموعة قوية للعراق في التصفيات الاسيوية للشباب

وتستضيف العاصمة الأوزبكية طشقند منافسات البطولة في عام 2023.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائيات كأس اسيا بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات صاحبة المركز الثاني.وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات المجموعة الأولى على ملعب الأمير فهد بن محمد في الدمام، وتضم السعودية، أوزبكستان، المالديف، ميانمار والصين.وتستضيف البحرين منافسات المجموعة الثانية على ستاد خليفة الدولي، والتي تضم، البحرين، بوتان، نيبال، بنجلادش وقطر.وتستضيف لاوس منافسات المجموعة الثالثة على ملعب كابيتال سيتي، وتضم، لاوس، جوام، فلسطين، اليمن واليابان.وتستضيف الأردن منافسات المجموعة الرابعة على ملعب جامعة العلوم وتضم، الأردن، جزر ماريانا الشمالية، تركمانستان، سوريا والصين تايبيه.وتستضيف منغوليا منافسات المجموعة الخامسة على ملعب الاتحاد المنغولي، وتضم منغوليا وسريلانكا وماليزيا وكوريا الجنوبية.وتستضيف إندونيسيا منافسات المجموعة السادسة في العاصمة جاكارتا وتضم، إندونيسيا، تيمور الشرقية، هونج كونج وفيتنام.وتستضيف عمان منافسات المجموعة السابعة على ملعب السلطان قابوس، وتضم عمان، أفغانستان، الفلبين وتايلاند.وتستضيف العراق منافسات المجموعة الثامنة على ملعب البصرة والتي تضم، العراق الكويت، الهند، أستراليا.وتستضيف طاجيكستان المجموعة التاسعة على ملعب دوشانبي وتضم طاجيكستان، لبنان، كمبوديا وسنغافورة.وتستضيف قرغيزستان منافسات المجموعة العاشرة في بيشكيك وتضم، قرغيزستان، بروناي دار السلام، الإمارات وايران.وتقام التصفيات من 10 حتى 18 أيلول/ سبتمبر المقبل.