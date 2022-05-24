نيمار يمهد طريق محرز للرحيل عن مانشستر سيتي

وقاد محرز مان سيتي للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلاً 24 هدفاً في كافة البطولات كأفضل هدافي السماوي هذا الموسم.وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها أن إدارة سيتي من غير المرجح أن تقدم عرضاً جديداً لمحرز، البالغ من العمر 31 عاماً من أجل تجديد عقده.ويرتبط محرز بعقد مع الفريق حتى صيف 2023، وهو نفس الأمر بالنسبة لرحيم سترلينج وجابريل خيسوس.وأشار التقرير إلى رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع محرز، ولن يعارض سيتي رحيل محرز هذا الصيف، إذا قدم باريس العرض المناسب.ويبحث باريس عن بديل، بعد رحيل الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وتحدثت تقارير أخرى عن نية الإدارة الفرنسية الاستغناء عن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لتعويض مبلغ التجديد الذي دفعه النادي لكيليان مبابي.وفي حالة رحيل نيمار بعد دي ماريا سيكون العاصمي الفرنسي بحاجة للاعب في نفس مركزهما ولن يجدوا أفضل من محرز.يذكر أن محرز حقق مع مانشستر سيتي منذ قدومه من ليستر سيتي في 2018، 8 ألقاب محلية، مسجلاً 63 هدفاً وصانعاً 46، في 189 مباراة.