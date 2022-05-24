رسميا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع نصير مزراوي

وأعلن النادي الألماني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع صاحب ال24 عاما في صفقة انتقال حر.ووقع الدولي المغربي على عقد يبقيه داخل ملعب أليانز أرينا حتى صيف 2026، معززا الجبهة اليمنى للفريق البافاري.من جانبه، قال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي: "نحن سعداء بأن يكون مزراوي أول تعاقداتنا للموسم الجديد".وأشار حميديتش إلى رفض الظهير الأيمن كافة العروض التي وصلته من مختلف أندية أوروبا، لاقتناعه بالخطة التي وضعها بطل البوندسليجا له، فضل عن رغبته في تحقيق الكثير من الإنجازات مع البايرن.وأتم "إنه لاعب مميز على الجهة اليمنى، ونحن أيضا معجبون بعقليته، وهو متحمس لهذا التحدي مع بايرن ميونخ".