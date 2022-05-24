المدرب المساعد لناشئي العراق: مجموعتنا في تصفيات اسيا متوازنة
السومرية نيوز - رياضة
اعتبر الجهاز الفني للمنتخب العراقي للناشئين، أن قرعة التصفيات الاسيوية "متوازنة" بعد وقوعه في المجموعة الثالثة إلى جانب المنتخب المضيف عمان وقطر ولبنان والبحرين.
وقال محمد علي كريم، المدرب المساعد لمنتخب العراق للناشئين، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للاتحاد، اليوم الثلاثاء: "إن قرعة التصفيات تعد متوازنة، وحظوظ العراق في التأهل جيدة في حال أكملنا منهاج التحضير بشكل يتوافق مع مهمتنا".
وأضاف: "فريقنا ضم عددا من المواهب الجديدة، ودخل مرحلة التحضير لبطولة غرب اسيا التي ستقام الشهر المقبل في الأردن".
وأوضح كريم: "الفريق بحاجة إلى عدد من المباريات التجريبية، فضلا عن معسكر تدريبي ليكون بجاهزية كاملة لخوض منافسات غرب اسيا التي ستكون بمثابة محطة تحضيرية مهمة للتصفيات الاسيوية".
وأتم: "المنتخب بدأ يحقق الانسجام من خلال الوحدات التدريبية المكثفة والمحاضرات النظرية، ونأمل أن تثمر الجهود عن ولادة منتخب يكون قاعدة حقيقية للمنتخبات الوطنية".
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