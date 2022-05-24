المدرب المساعد لناشئي العراق: مجموعتنا في تصفيات اسيا متوازنة

وقال محمد علي كريم، المدرب المساعد لمنتخب العراق للناشئين، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للاتحاد، اليوم الثلاثاء: "إن قرعة التصفيات تعد متوازنة، وحظوظ العراق في التأهل جيدة في حال أكملنا منهاج التحضير بشكل يتوافق مع مهمتنا".وأضاف: "فريقنا ضم عددا من المواهب الجديدة، ودخل مرحلة التحضير لبطولة غرب اسيا التي ستقام الشهر المقبل في الأردن".وأوضح كريم: "الفريق بحاجة إلى عدد من المباريات التجريبية، فضلا عن معسكر تدريبي ليكون بجاهزية كاملة لخوض منافسات غرب اسيا التي ستكون بمثابة محطة تحضيرية مهمة للتصفيات الاسيوية".وأتم: "المنتخب بدأ يحقق الانسجام من خلال الوحدات التدريبية المكثفة والمحاضرات النظرية، ونأمل أن تثمر الجهود عن ولادة منتخب يكون قاعدة حقيقية للمنتخبات الوطنية".