سواريز: آمل اللعب مع ميسي مجدداً في هذا النادي
السومرية نيوز - رياضة
أكد لويس سواريز، مهاجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، أنه يتمنى اللعب مجددا مع ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي.
ولعب سواريز بجانب ميسي لمدة 6 سنوات في برشلونة، خلال الفترة بين 2014 و2020، قبل أن يرحل إلى أتلتيكو مدريد.
وقال سواريز، في تصريح لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "إمكانية الانتقال لإنتر ميامي واللعب بجانب ميسي في السنوات المقبلة؟ أتمنى، لا أحد يعرف ما سيحدث، ولدينا تواصل جيد معا".
وأضاف: "تجديد عقد ميسي مع برشلونة كان قد تم بنسبة 100% في أغسطس/اب الماضي، وكان رحيله بمثابة صدمة".
وتحدثت تقارير صحفية مؤخرا، عن إمكانية رحيل ميسي عن بي إس جي في صيف 2023، وانتقاله للدوري الأمريكي، وبالتحديد إنتر ميامي، حيث سيشتري 35% من أسهم النادي.
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