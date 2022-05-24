فضية ورقم تأهيلي للعراق في بطولة عربية

وحل نجاح ثانياً في سباق 110م حواجز ليخطف الوسام الفضي ويحقق رقما تأهيليا لبطولة العالم للشباب.وقطع محمد نجاح المسافة بزمن بلغ 14.01 ثانية ليحل ثانيا بعد العداء الجزائري الذي خطف الذهبية فيما كانت البرونزية من نصيب العداء القطري.وبهذا الرقم يضمن محمد نجاح مشاركته في بطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر اب المقبل.