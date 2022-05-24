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رونالدو يحصد جائزة جديدة مع الشياطين الحمر

رياضة

2022-05-24 | 13:32
رونالدو يحصد جائزة جديدة مع الشياطين الحمر
المصدر:
وكالات
561 مشاهدة

تمكن نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، من حصد جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر يونايتد لشهر ايار الجاري.

وذكر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، ان "رونالدو حصد نسبة 78% من الأصوات، وتفوق على الثنائي خوان ماتا وأنتونتي إيلانجا".

واضاف ان "خوان ماتا حل في المركز الثاني، بينما احتل اللاعب الشاب إيلانجا، المركز الثالث".

وتعد هذه المرة هي الخامسة التي يفوز فيها رونالدو بجائزة لاعب الشهر في مانشستر يونايتد، بعد انضمامه للفريق في الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس.

وغاب كريستيانو رونالدو عن ختام مباريات فريقه في البريميرليج أمام كريستيال بالاس، والتي خسرها المان يونايتد بهدف دون رد.
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