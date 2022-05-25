للسنة الرابعة على التوالي ريال مدريدالعلامة التجارية الأغلى في العالم

وفي تقريرها لعام 2022، الذي يحلل أكثر 50 علامة تجارية لأندية كرة القدم الأكثر قيمة، احتلت أندية الدوري الإسباني المرتبة الثانية فيما يتعلق بالأسرع نموا في تقييمها وظهرت ثمانية منها في القائمة.وإلى جانب ريال مدريد، حل برشلونة في المرتبة ال3 وأتلتيكو مدريد ال12 ثم إشبيلية (30) وفالنسيا (34) وأتلتيك بيلباو (39) وفياريال (40) وبيتيس (43).ووفقا لهذه الدراسة، زاد ريال مدريد من قيمة علامته التجارية بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مليار و525 مليون يورو.وللسنة الرابعة على التوالي، احتفظ الريال بلقب "العلامة التجارية الأكثر قيمة بين الأندية في العالم" وللمرة الأولى فاز بلقب "العلامة التجارية الأقوى".ويرجع ارتفاع قيمة العلامة التجارية الخاصة إلى مجموعة من العوامل، كما يوضح التقرير.وبحسب التقرير فإن الريال "حسن قوة العلامة التجارية ومسار الإيرادات الإيجابي له. وهذا يعد انعكاسا قويا وواعدا بعد الانخفاض بنسبة 10% في قيمة العلامة التجارية الذي عانى منه العام الماضي، بسبب حالة عدم اليقين جراء كوفيد-19 ومشاعر المشجعين جراء مشكلة الدوري الأوروبي الممتاز".وتراجع تصنيف برشلونة بعد أن احتل المركز الثاني الموسم الماضي على الرغم من زيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 5%، وتجاوزه مانشستر سيتي الذي تقدم بنسبة 19% وانتزع المركز الثاني بفارق مليوني يورو فقط (بواقع مليار و327 مليون يورو بدلا من مليار و325 مليونا).العلامات التجارية العشر الأكثر قيمة لأندية كرة القدم لعام 20221- ريال مدريد 1.5 مليار2- مانشستر سيتي 1.3 مليار3- برشلونة 1.3 مليار4- ليفربول 1.3 مليار5- مانشستر يونايتد 1.3 مليار6- بايرن ميونيخ 1.1 مليار7- باريس سان جيرمان 1 مليار8- توتنهام 0.9 مليار9- تشيلسي 0.9 مليار10- أرسنال 0.8 مليار.أقوى 10 ماركات لأندية كرة القدم لعام 20221- ريال مدريد 94.0 درجة2- ليفربول 92.9 درجة3- برشلونة 92.1 درجة4- مانشستر يونايتد 92.0 درجة5- بايرن ميونخ 88.6 درجة6- مانشستر سيتي 87.7 درجة7- يوفنتوس 86.1 درجة8- ارسنال 85.9 درجة9- تشيلسي 84.7 درجة10- توتنهام 83.1 درجة.