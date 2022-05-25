هالاند يصل مانشستر لإتمام انتقاله للسيتي

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" اليوم الأربعاء أن هالاند 21 عاما والذي تأكد انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي، وصل إلى مدينة مانشستر من أجل انهاء كافة التفاصيل.ومن المقرر أن ينضم هالاند للمنتخب النرويجي استعدادا لمواجهة منتخب صربيا يوم 2 حزيران المقبل في دوري أمم أوروبا.وكان بوروسيا دورتموند أعلن يوم 10 أيار/مايو الجاري توصله لاتفاق مبدئي على انتقال اللاعب لمانشستر سيتي.يذكر أن مانشستر سيتي، الذي يدربه بيب جوارديولا، احتفل يوم الأحد الماضي، بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي.