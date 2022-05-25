أول تعليق من النني على تجديد عقده مع آرسنال

علق الدولي المصري محمد النني على تجديد عقده مع نادي آرسنال، معربًا عن سعادته بالاستمرار داخل عائلته الثانية، كما وصف.



محمد النني انضم إلى آرسنال في يناير 2016، وبعد أكثر من 6 سنوات، ما زال النادي الإنجليزي يثق في اللاعب المصري ومدد عقده، ولكن دون الإفصاح عن مدة التعاقد الجديدة.



وفي تصريحات لوسائل إعلام النادي قال النني: "أحب آرسنال وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة، واعتبر هذا النادي مثل عائلتي الثانية".

وأضاف: "أريد الاستمرار في هذا النادي الرائع وأن أكون وسط عائلتي دائمًا.. أنا سعيد جدًا بتجديد عقدي ومتحمس للغاية للمستقبل".



وعبر حسابه الرسمي على تويتر، نشر النجم المصري صورته أثناء التوقيع، رفقة زوجته وأولاده، وعلق: "ما يقرب من 7 سنوات مع آرسنال، ولكن لا يبدو أن هذه المدة كافية.. فأنا مازلت أتعلم، ومازلت أنمو.. وأريد أن أفعل الكثير من أجل الفريق والنادي الذي أحبه".



واختتم: "أنا سعيد وفخور وممتن لهذا القرار، سأبقى في المنزل بعدما جددت عقدي مع آرسنال".