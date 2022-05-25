ميسي في الصدارة.. قائمة أعلى 10 رياضيين دخلاً في العالم

وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن الأمريكي ليبرون جيمس لاعب كرة السلة جاء في المركز الثاني إذ بلغ دخله 121.2 مليون دولار، وحل بالمركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد بـ 115 مليون دولار.وجاء البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في المركز الرابع بـ 95 مليون دولار، ثم الأمريكي ستيفن كاري لاعب كرة السلة في المركز الخامس بـ 92.8 مليون دولار، وحل سادساً مواطنه كيفن ديورانت لاعب كرة السلة بـ 92.1 مليون دولار.وفي المركز السابع جاء السويسري روجر فيدرير لاعب كرة المضرب بـ 90.7 مليون دولار، ثم حل بالمركز الثامن المكسيكي كانيلو الفاريز لاعب الملاكمة بـ 90 مليون دولار، أما في آخر مركزين جاء فيهما على الترتيب لاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي بـ 83.9 مليون دولار، ثم لاعب كرة السلة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بـ 80.9 مليون دولار.