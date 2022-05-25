نيمار يكشف عن مستقبله مع باريس سان جيرمان

وقال نيمار في مقابلة تليفزيونية: "حتى الان، لم يبلغني أحد بشيء في هذا الاتجاه".واضاف: "لكن من جانبي، الموقف واضح تماما، أريد أن أبقى مع بي إس جي".وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، أشارت إلى أن "إدارة سان جيرمان فتحت الباب أمام بيع نيمار، حال وصول عرض جيد".واشارت أيضا إلى أن "كيليان مبابي، مهاجم الفريق الذي جدد عقده مؤخرا حتى صيف 2025، لا يمانع فكرة رحيل زميله البرازيلي".ومدد نيمار، العام الماضي، تعاقده مع النادي الفرنسي 3 مواسم إضافية، ليبقى معه حتى صيف 2025.