بايرن ميونخ يدخل الصراع على جافي

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ يتابع عن كثب موقف جافي، بجانب اهتمامه بالهولندي فرينكي دي يونج.وأضافت الصحيفة: "النادي الألماني مهتم بوضع جافي حال لم ينجح برشلونة في تجديد عقده، حيث يمتد لعام واحد فقط، وسيكون بايرن ميونخ على استعداد لدفع 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده".وأشار التقرير، إلى أن بايرن ميونخ ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع جافي، لكن أيضا ليفربول وباريس سان جيرمان.وأفادت الصحيفة، أنه رغم وضع برشلونة ممفيس ديباي كجزء من صفقة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، إلا أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق للتجديد مع النجم البولندي، فلن يتم استبعاد أن يكون جافي هو اللاعب المختار من قبل البافاري لإتمام الصفقة.