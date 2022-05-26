تعرف على مجموعة العراق في نهائيات آسيا للصالات

وتم توزيع المنتخبات المشاركة بين 4 مجموعات، حيث ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات، وجاء منتخب الكويت المضيف في المستوى الأول، في حين تم تصنيف بقية المنتخبات بحسب نتائج بطولة آسيا لكرة الصالات 2018 في الصين تايبيه، إذ ضمّت المجموعة الثانية كلاً من اوزبكستان والبحرين وطاجيكستان وتركمانستان، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات ايران ولبنان والصيت تايبيه واندونيسيا، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخب اليابان وفيتنام ووكوريا والسعودية.وستقام النهائيات في دولة الكويت للفترة من 27 ايلول 2022 - 8 تشرين الاول 2022.