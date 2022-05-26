نادال يتقدم للدور الثالث في رولان جاروس
سجل النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال، فوزه ال300 في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وتأهل إلى الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) بفوزه على الفرنسي كورنتن موتي في الدور الثاني.
وفاز نادال على موتي بثلاثة مجموعات دون رد بنتيجة 6 /3 و6 /1 و6 /4 في الدور الثاني.
ويتطلع نادال ملك الملاعب العشبية لحصد لقبه الثاني والعشرين في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى وتعزيز رقمه القياسي، بعد خسارته على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي العام الماضي.
ويلتقي نادال في الدور الثالث مع الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا