نادال يتقدم للدور الثالث في رولان جاروس

وفاز نادال على موتي بثلاثة مجموعات دون رد بنتيجة 6 /3 و6 /1 و6 /4 في الدور الثاني.ويتطلع نادال ملك الملاعب العشبية لحصد لقبه الثاني والعشرين في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى وتعزيز رقمه القياسي، بعد خسارته على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي العام الماضي.ويلتقي نادال في الدور الثالث مع الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب.