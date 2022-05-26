رسميا.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في نهائي الابطال

وضمت القائمة التي وضعها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، جميع اللاعبين من دون استثناء، للسفر إلى العاصمة باريس لمواجهة فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.وجاءت القائمة على النحو التالي:لحراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، وتوني فويدياسلخط الدفاع: إدير ميليتاو، داني كارفاخال، خيسوس فاييخو، ديفيد ألابا، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي، ومارسيلولخط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إيسكو، وإدواردو كامافينغالخط الهجوم: كريم بنزيما، إدين هازارد، غاريث بيل، فينسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، لوكا يوفيتش، رودريغو جويس، وماريانو دياز.