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رسميا.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في نهائي الابطال

رياضة

2022-05-26 | 09:42
رسميا.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في نهائي الابطال
المصدر:
وكالات
2,499 مشاهدة

أعلن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد الإسباني،اليوم الخميس، عن قائمة الفريق لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري ابطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وضمت القائمة التي وضعها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، جميع اللاعبين من دون استثناء، للسفر إلى العاصمة باريس لمواجهة فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:
لحراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، وتوني فويدياس
لخط الدفاع: إدير ميليتاو، داني كارفاخال، خيسوس فاييخو، ديفيد ألابا، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي، ومارسيلو

لخط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إيسكو، وإدواردو كامافينغا

لخط الهجوم: كريم بنزيما، إدين هازارد، غاريث بيل، فينسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، لوكا يوفيتش، رودريغو جويس، وماريانو دياز.
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