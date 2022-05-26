هاري كين مستعد لتجديد عقده مع توتنهام

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، ان "هاري كين مستعد لمناقشة تجديد عقده مع توتنهام بعد أن أصبح سعيدًا بالاتجاه الذي يتجه إليه النادي تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي".وأكدت الصحيفة أنه "بما أن المستقبل "يبدو مشرقًا" في توتنهام فإن هاري كين منفتح الآن لمناقشة عقد جديد مع توتنهام، رغم أنه لم يجرِ بعد أي محادثات بشأن عقد جديد".وأضافت أن "كين ينتظر معرفة نتيجة محادثات كونتي الصعبة مع النادي حول مستقبله كمدرب، ولكن بشرط أن يكون كونتي سعيدًا بأن طموحه يتم تحقيقه، سيدخل كين المحادثات بمجرد عودته للتدريب الموسم الجديد".وقالت الصحيفة إن "مالكي توتنهام رصدوا 150 مليون جنيه إسترليني لتعزيز تشكيلة توتنهام، الموسم المقبل، حيث سيشارك بدوري أبطال أوروبا بعد غياب في آخر موسمين".وسجل هاري كين 248 هدفًا، وصنع 59 في 386 مباراة مع توتنهام في مختلف المسابقات، بينها تسجيل 183 هدفًا في 282 مباراة، ويتطلع لتجاوز آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بتسجيله 260 هدفًا في 441 مباراة.