سلة العراق على الكراسي تتمسك بأمل التأهل الى المونديال

وقال رئيس اتحاد كرة السلة على الكراسي عباس وناس في بيان إن "نظام البطولة ينص على ان تلعب الفرق الفائزة مع بعضها لتحديد اصحاب المراكز من الاول الى الرابع فيما ستخوض المنتخبات الاربعة الخاسرة وهي العراق والسعودية والفلبين وماليزيا مباريات مع بعضها لتحديد ترتيب الفرق من الخامس الى الثامن".وأضاف "أمل التاهل الى المونديال أصبح وارداً جداً، حيث اننا سنواجه يوم غد الجمعة منتخب السعودية مرة اخرى وفي حالة فوزنا ان شاء الله سنلعب يوم السبت مع الفريق الفائز من مباراة ماليزيا مع الفلبين في لقاء الفرصة الاخيرة".وتابع "نحن بدورنا نعول على هذه المباراتين لتحقيق الفوز من ثم الالتحاق بركب المنتخبات الاربعة الاولى إلى مونديال العالم وطموحاتنا كبيرة جدا وثقتنا عالية بملاكنا التدريبي ولاعبينا في ان يكونوا بمستوى المهمة الملقاة على عاتقهم لكسب البطاقة الخامسة والاخيرة الى مونديال العالم".