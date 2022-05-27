قبل موقعة السبت.. كاسياس: ريال مدريد يحتاج لـ "حبة الكرز" حتى تكمل الكعكة
السومرية نيوز- متابعة
يرى إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد، أن الفريق الملكي يفتقد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد مشواره المثير خلال البطولة هذا الموسم.
وقال كاسياس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "جميع الريمونتادات التي فعلها ريال مدريد كانت جيدة، لكن الفريق يفتقر إلى حبة الكرز التي بدونها لن تكتمل الكعكة، وهذه الحبة هي الكأس".
وأضاف "لن يتذكر أحد ما حدث ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، إذا لم يتوج ريال مدريد باللقب، يجب أن نستمر للقتال حتى النهاية".
وتابع "ريال مدريد وليفربول هما أفضل فريقين في العالم خلال الوقت الحالي، ويستحقان التواجد في النهائي، كل فريق لديه أسلوبه الخاص".
وأتم "لا يمكن ارتكاب أخطاء في مثل هذه المباريات، الفريق الذي سيرتكب أخطاء أقل ويكون عمليا وأكثر ذكاء، سيحصد اللقب القاري".
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