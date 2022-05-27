مالديني: إبراهيموفيتش لن يعتزل.. ونرفض بيع لياو

وقال مالديني في تصريحاته لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "لقد تم إخباري بأن إبراهيموفيتش ليس لديه نية للاعتزال هذا الصيف".وأضاف "لا مشكلة في التوصل لاتفاق مع إبراهيموفيتش بشأن تجديد عقده مع ميلان".وينتهي عقد إبرا مع ميلان الشهر المقبل، وأعلن الروسونيري أن المهاجم السويدي خضع لجراحة في الركبة، وسيغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى 8 أشهر.وأفادت تقارير صحفية، أن ميلان سيمنح المهاجم السويدي، عقدا جديدا حتى صيف 2023، براتب سنوي يبلغ 2.5 مليون يورو.وكان المهاجم السويدي، يحصل في عقده الحالي مع ميلان على 7 ملايين يورو سنويا.وفي سياق منفصل، تحدث مالديني عن موقف رافائيل لياو، قائلا "هناك شرط جزائي في عقد لياو بقيمة 150 مليون يورو، لكن نعتبره لاعبا لا يمس، ولا نفكر في بيعه".