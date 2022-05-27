الانزعاج يُخيم على ميسي بسبب تصريحات "لابورتا" الاخيرة

السومرية نيوز – رياضة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الجمعة 27 مايو/ أيار، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يشعر بالانزعاج من كثرة التصريحات الأخيرة التي يطلقها جوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة.



ورحل ليونيل ميسي عن قلعة "كامب نو" بشكل مفاجئ قبيل انطلاقة الموسم المنتهي 2022/2021، وذلك بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، بعد نهاية عقده مع البارسا، ليتحول خلال ساعات نحو التعاقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن ميسي قد سئم من تصريحات لابورتا، حيث وصل الأمر إلى أن خورخي، والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله، تحدث مع رئيس برشلونة قبل شهرين وطلب منه أن يتوقف عن ذكر ميسي في تصريحاته. وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثة التي دارت بين لابورتا وخورخي ميسي كانت ودية، لكن تصريحات رئيس النادي الكتالوني الأخيرة أزعجت ليونيل ميسي بشكل كبير.

🔊 @JoanLaportaFCB: "ميسي كان يريد الاستمرار. كلنا كنا نتمنى استمراره في برشلونة. لكن ليو ونحن أيضاً أمام واقع لا يمكن تغييره. أتمنى له الأفضل. نادي برشلونة سيظل بيته دائماً" pic.twitter.com/N6vrGDkD97 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 6, 2021

ولم يكُن الموسم الأول لميسي في باريس سان جيرمان ناجحاً بالشكل الكافي، حيث لم يُحقق سوى بطولة الدوري الفرنسي، بعد أن خاض 25 مباراة نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وتقديم 16 تمريرة حاسمة، وفي دوري أبطال أوروبا شارك في 7 مباريات تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف، وودع مع "بي.إس.جي" البطولة أمام ريال مدريد في دور الـ 16 عقب الهزيمة (2-3) بالنتيجة الإجمالية.