بايرن ميونخ يضع عينه على نجم ليفربول

في هذا الصدد، كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي البافاري بدأ يفكر جديا في السماح للمهاجم البولندي بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.وأضافت أن حميديتش والإدارة البافارية يعملان حاليا على تجهيز قائمة الفريق للموسم الجديد "من دون وجود ليفاندوفسكي بنسبة كبيرة".وذكرت أيضا أن بايرن ميونخ يفكر حاليا في الخيارات البديلة لتعويض هدافه ونجمه الأول، حيث يعد السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول أقوى المرشحين لدعم هجوم العملاق الألماني.وينتهي تعاقد ماني مع الريدز في صيف 2023، على غرار ليفاندوفسكي.ولفتت بيلد أيضا إلى أن بايرن ميونخ قرر استعادة مهاجمه الشاب يان فيتي ارب (22 عاما)، الذي قضى الموسم الماضي معارا إلى فريق كيل، حيث سجل 3 أهداف إضافة إلى تمريرتين حاسمتين في 26 مباراة بدوري الدرجة الثانية الألماني.