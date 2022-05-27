ذهبية وفضية للعراق في البطولة العربية لألعاب القوى

وحطم حسن الرقم العراقي وسجل رقما تاهيليا لبطولة العالم للشباب بزمن بلغ 20.96 ثانية.وتقدم العداء الفذ على العداء البحريني عباس يوسف والمصري عمرو هاني سليمان ليتوج بالذهب ويحطم الرقم العراق ويضمن تاهله لبطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر اب المقبل.في سياق متصل، أحرز العداء احمد جمال الوسام الفضي لسباق 400 م حواجز ليؤهله لبطولة العالم للشباب.وقطع جمال المسافة بزمن بلغ 52.43 ثانية ليحل ثانيا بعد العداء القطري إسماعيل داود أبكر.وحل العداء العراقي احمد جمال ثانيا وحل العداء التونسي يحيى ناهض ثالثا.