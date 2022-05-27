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ذهبية وفضية للعراق في البطولة العربية لألعاب القوى

رياضة

2022-05-27 | 12:32
ذهبية وفضية للعراق في البطولة العربية لألعاب القوى
285 مشاهدة

خطف العداء الذهبي فلاح حسن الملقب بـ" بولت العرب"، ذهبية جديدة للعراق في سباق 200 م في البطولة العربية لألعاب القوى الجارية منافساتها في تونس.

وحطم حسن الرقم العراقي وسجل رقما تاهيليا لبطولة العالم للشباب بزمن بلغ 20.96 ثانية.

وتقدم العداء الفذ على العداء البحريني عباس يوسف والمصري عمرو هاني سليمان ليتوج بالذهب ويحطم الرقم العراق ويضمن تاهله لبطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر اب المقبل.

في سياق متصل، أحرز العداء احمد جمال الوسام الفضي لسباق 400 م حواجز ليؤهله لبطولة العالم للشباب.

وقطع جمال المسافة بزمن بلغ 52.43 ثانية ليحل ثانيا بعد العداء القطري إسماعيل داود أبكر.
وحل العداء العراقي احمد جمال ثانيا وحل العداء التونسي يحيى ناهض ثالثا.
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