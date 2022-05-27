كورتوا: أنا في الجانب الصحيح من التاريخ
كشف حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، اليوم الجمعة، عن سعادته الكبيرة بتمثيل الفريق الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد لمواجهة ليفربول غدا السبت.
وقال كورتوا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بالطبع لم أتوج باللقب في 2014، ولكن بإمكاني الفوز به غدا".
وأضاف: "أعتقد بالنسبة لأي لاعب، لا يهم عدد المرات التي توج بلقب دوري الأبطال خلالها، فالكل يفكر في الفوز بالنهائي".
وتابع: "ليفربول أيضا يعرف كيف يبدو الأمر عند خوض النهائي أمام ريال مدريد، كما حدث في 2018".
واختتم: "الكل يعرف أنه عندما يخوض ريال مدريد النهائي، فهو يفوز به، هذه المرة أنا في الجانب الصحيح من التاريخ".
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