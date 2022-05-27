كورتوا: أنا في الجانب الصحيح من التاريخ

وقال كورتوا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بالطبع لم أتوج باللقب في 2014، ولكن بإمكاني الفوز به غدا".وأضاف: "أعتقد بالنسبة لأي لاعب، لا يهم عدد المرات التي توج بلقب دوري الأبطال خلالها، فالكل يفكر في الفوز بالنهائي".وتابع: "ليفربول أيضا يعرف كيف يبدو الأمر عند خوض النهائي أمام ريال مدريد، كما حدث في 2018".واختتم: "الكل يعرف أنه عندما يخوض ريال مدريد النهائي، فهو يفوز به، هذه المرة أنا في الجانب الصحيح من التاريخ".