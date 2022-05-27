صلاح: أنا اللاعب الأفضل بالعالم

وقال صلاح في تصريحات صحفية ردا على سؤال عما إذا كان يعتبر نفسه اللاعب الأفضل في العالم، قائلا: "نعم يمكنني قول ذلك، في ذهني أنا الأفضل".وأضاف: "لا يهم ما إذا اخترت لاعبا اخر أو لا، أحترم ذلك، لكن في ذهني أنا اللاعب الأفضل بالعالم، لكن في حال لم أختر نفسي، فيمكنني اختيار كريم بنزيما".وسيكون صلاح وجها لوجه ضد بنزيما مساء يوم السبت، على ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة باريس، ويطمح النجم المصري بالتتويج بدوري الأبطال للمرة الثانية في مسيرته مع ليفربول، والثأر للخسارة أمام ريال مدريد بالذات في نهائي 2018، على الملعب الأولمبي، بالعاصمة الأوكرانية كييف.