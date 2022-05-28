نادي القوة الجوية يضع الأولمبي العراقي في ورطة

السومرية نيوز – رياضة

رفض نادي القوة الجوية العراقي، سفر 3 من لاعبيه مع المنتخب الأولمبي، للمشاركة في بطولة كأس اسيا، التي تنطلق مطلع الشهر المقبل.



وطلبت إدارة القوة الجوية وبطلب من المدرب قحطان جثير، من اللاعبين حسن رائد، ومنتظر محمد، ومنتظر عبد الأمير، الالتحاق بالفريق الذي سيغادر غدا السبت لمدينة البصرة لمواجهة نفط البصرة، يوم الأحد، بالدوري العراقي.

واشترطت إدارة القوة الجوية تأجيل المباراة مع نفط البصرة، مقابل سفر لاعبيها الثلاثة مع الأولمبي إلى أوزبكستان، القرار، جاء بعد تأكد غياب 13 لاعبا عن الفريق في مباراته المقبلة لإسباب متعددة كالاصابات والحرمان.

وتنتظر إدارة الأولمبي العراقي تنتظر تدخل رئيس الاتحاد عدنان درجال للسماح للاعبين بالمغادرة غدا لأوزبكستان أو الرضوخ لقرار نادي القوة الجوية وابتعاد الثلاثي المذكور عن المباراة الأولى أمام الأردن التي ستقام في الأول من الشهر المقبل.

وسيفتقد المنتخب الأولمبي لخدمات الثنائي زيد تحسين، ومصطفى وليد بداعي الإصابة.

يذكر أن بعثة المنتخب الأولمبي العراقي، ستغادر صباح غد السبت لأوزبكستان بطائرة خاصة، ويرافقه أيضا المنتخب الإيراني في مبادرة من الاتحاد العراقي تجاه ضيفه الإيراني الذي خاض مباراتين وديتين في العاصمة بغداد.