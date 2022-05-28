رسميا.. ميلان يعلن انتقال لاعبه إلى البوندسليجا

وقال ميلان، في بيان رسمي: "يؤكد النادي انضمام ينس بيتر هاوجي إلى اينتراخت فرانكفورت بعقد دائم، بعد أن تحولت صفقة الإعارة في الصيف الماضي إلى إلزامية الشراء، بعد استكمال شروط معينة طوال الموسم".وأضاف: "يهنئ النادي ينس بيتر على الفوز الأخير بلقب الدوري الأوروبي، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".وذكرت تقارير صحفية أن ميلان حصل على 12 مليون يورو، نظير انتقال هاوجي إلى فرانكفورت، تنقسم إلى إعارة مقابل مليوني يورو، بالإضافة إلى أحقية الشراء ب8 ملايين، ومتغيرات تحققت بقيمة مليوني يورو.ويحتفظ الروسونيري أيضا بنسبة 15%، من قيمة إعادة بيع هاوجي في المستقبل.