النفط يقتنص تعادلاً ثميناً من الزوراء في ممتاز الكرة

وسجل النفط أولاً عن طريق اللاعب وليد كريم في الدقيقة 45، ثم عادل الزوراء عبر اللاعب زين العابدين سلام في الدقيقة 60 قبل أن يضيف زميله سعد عبد الأمير الهدف الثاني للنوارس في الدقيقة 74.واقتنص كرار محمد هدف التعادل لنادي النفط في الدقيقة 90 من المباراة.وبهذا التعادل وصل الزوراء إلى النقطة 56 في المركز الخامس، بينما رفع النفط رصيده إلى النقطة 53 في المركز السادس.