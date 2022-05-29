هل هدف بنزيمة صحيح؟.. خبير تحكيمي يجيب

وقالت صحيفة "ماركا" إنه رغم عودة الحكم كليمنت توربين إلى الحكام في غرفة تقنية الفيديو "فار" إلا أنه أكد قراره بإلغاء الهدف.وقال الخبير التحكيمي، بافل فرنانديز لراديو ماركا، إن رفض الهدف من قبل الحكم كان خطأ.وبرر الخبير بأن الهدف صحيح كون لاعب ليفربول فابينيو كان آخر من لمس الكرة قبل أن يسددها بنزيمة تجاه المرمى.لكن الخبير التحكيمي عاد ليقول إن "الشك الوحيد الذي لدي هو ما إذا كان هناك تسلل في بداية اللعب، رغم أن الصورة لا توضح ذلك".وتَوّج ريال مدريد الإسباني نفسه "الملك" المطلق لدوري أبطال أوروبا بعدما أحرز اللقب للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وذلك بفوزه السبت في "ستاد دو فرانس" في باريس على ليفربول الإنكليزي 1-صفر في المباراة النهائية.ويدين ريال بتعزيزه رقمه القياسي بعدد ألقاب وتجديد فوزه على ليفربول الذي خسر نهائي 2018 أمام الفريق الإسباني 1-3 في كييف، إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سجل في الدقيقة 59 الهدف الوحيد في اللقاء الذي تأخر انطلاقه لمدة 36 دقيقة، بسبب "مشكلات أمنية" مرتبطة بـ"الوصول المتأخر للمشجعين" والتذاكر المزورة وفق "ويفا".