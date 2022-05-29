بنزيما: هذا أجمل دوري أبطال أحققه مع ريال مدريد

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول، بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت في باريس.وقال بنزيما في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لقد كان أجمل دوري أبطال أوروبا أحققه مع ريال مدريد".وأضاف "أظهرنا أننا ما زلنا في أفضل أحوالنا، وبإمكاننا القتال كما هو الحال دائما".وتابع "النهائي دائما ما يكون صعبا، لكن في النهاية أحرزنا الهدف الذي سمح لنا بالتتويج، فقد لعبنا النهائي كما هو الحال دائما، للفوز به".وبسؤاله ماذا يعني التتويج في فرنسا بالنسبة له، أجاب "يعني الكثير بالنسبة لي، أن أفوز مع فريقي، الأفضل في العالم، وأن أفعل ذلك في باريس، في بلدي".وعن فرصه في الفوز بالكرة الذهبية، قال "دعونا نرى ما سيحدث، امل في ذلك بالتأكيد، لقد حصلت على ألقاب وقمت بأشياء مميزة، لكن الان حان الوقت للاستمتاع والقيام بكل ما هو جيد".