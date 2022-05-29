مارسيلو يعلن رحيله عن ريال مدريد

وقال مارسيلو، خلال تصريح مقتضب نقلته قناة "كواترو" الإسبانية: "هذه كانت اخر مباراة لي بقميص ريال مدريد".وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في شهر حزيران المقبل، ولا ترغب إدارة النادي في تجديد عقده، نظرا لتقدمه في السن واعتماد المدرب على فيرلاند ميندي بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر.ولعب مارسيلو في صفوف ريال مدريد منذ 2006 وحتى الان، حين انضم قادما من فلومينينسي البرازيلي، ما يعني أنه قضى 16 عاما داخل جدران قلعة "سانتياجو برنابيو".وحقق مارسيلو كل الألقاب المحلية والقارية الممكنة بقميص الميرنجي، وختمها هذا الموسم برفع كأس دوري أبطال أوروبا، كقائد للفريق.