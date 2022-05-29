كلوب: لم نخسر بسبب خطة ريال مدريد

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كيف تحلل الهزيمة؟ لقد تقاسمنا الاستحواذ على الكرة بالتساوي".وزاد: "كان لدينا 9 تسديدات على المرمى وأعتقد أنهم سددوا مرة واحدة فقط، لكنهم كانوا قادرين على التسجيل، ونحن لا، هذا ما غير المباراة بشكل واضح".وأضاف: "أهنئ ريال مدريد على فوزه وخاصة حارسه تيبوا كورتوا رجل المباراة، وكذلك مدربهم كارلو أنشيلوتي، إنه الان الأكثر نجاحا في البطولة ب4 ألقاب".وتابع: "هل لديك تعليق على الأحداث التي سبقت المباراة؟ لا.. أعرف أن أفراد عائلتي يواجهون مشكلة في الدخول إلى الملعب، لقد حدثت أشياء غير عادية قبل المباراة، لكني لا أعرف المزيد".وواصل: "هل تأثر ليفربول باعتماد ريال مدريد على الدفاع المنخفض في المواجهة؟ لا أعتقد ذلك، لأننا ما زلنا نصنع الكثير من الفرص، على أي حال، أحترم طريقة لعبهم، إن النتيجة هي الأمر المهم فقط في كرة القدم، ويمكنك الحصول عليها بطرق مختلفة".واختتم: "لقد هنأت لاعبي فريقي، وقلت أنني فخور بهم، لقد خسرنا الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة على حساب مانشستر سيتي، وخسرنا هذا النهائي بهدف واحد".