هدف صلاح ضد مانشستر سيتي يمنحه جائزة مميزة في البريميرليج

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن صلاح حصل على جائزة صاحب أفضل هدف في الموسم، بعد نجاحه في تسجيل هدف رائع ضد مانشستر سيتي.وجاء ذلك عقب ساعات فقط من خسارة صلاح رفقة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.وكان ينافس صلاح على جائزة هدف الموسم، كل من:- هدف داني إنجز مع أستون فيلا أمام نيوكاسل.- هدف أندروس تاونسيند مع إيفرتون أمام بيرنلي.- هدف رودري مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل.- هدف ألكسندر لاكازيت مع ارسنال أمام ساوثهامبتون.- هدف ماتيو كوفاسيتش مع تشيلسي أمام ليفربول.- هدف ويلفريد زاها مع كريستال بالاس أمام نورويتش سيتي.- هدف كريستيانو رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد أمام توتنهام.- هدف ميجيل ألميرون مع نيوكاسل يونايتد أمام كريستال بالاس.- هدف سون هيونج مين مع توتنهام أمام ليستر سيتي.وتقاسم محمد صلاح وسون جائزة هداف البريميرليج، برصيد 23 هدفا لكل منهما، فيما نال النجم المصري جائزة أفضل صانع للأهداف ب13 تمريرة حاسمة.