يبدو انه الرحيل.. ماني يوجه رسالة مؤثرة لعشاق ليفربول
وجه مهاجم نادي ليفربول الانجليزي، السنغالي، ساديو ماني، اليوم الاحد، رسالة لجماهير فريقه، ومدربه الألماني يورغن كلوب، عقب الهزيمة في دوري أبطال أوروبا.
وقال ماني في تصريحات نقلها موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي،: "نشعر بالإحباط، كانت مباراة خادعة، أود أن أشكر الجماهير التي كانت رائعة كالعادة".
واضاف: "أريد أن أشكرهم على كل شيء، وأن أشكر المدرب كلوب وأتمنى لهم كل النجاح في العالم".
وجاءت رسالة ماني لتبدو وداعية لليفربول ومدربه، خاصة في ظل التقارير التي سبقت لقاء ريال مدريد، بشأن اقترابه من بايرن ميونخ الألماني، ليزيد أحزان أنصار "الريدز".
وزعمت بعض المصادر أن قيمة الصفقة ستبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، وأن المهاجم السنغالي كان ينتظر خوض النهائي لحسم مستقبله.
وينتهي عقد ماني مع ليفربول في صيف 2023، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا