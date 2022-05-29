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مدرب الوداد: الأهلي هو ريال مدريد أفريقيا

رياضة

2022-05-29 | 12:36
مدرب الوداد: الأهلي هو ريال مدريد أفريقيا
المصدر:
وكالات
618 مشاهدة

أكد وليد الركراكي مدرب الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الاحد، أن نادي الأهلي المصري، منافسه في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، هو ريال مدريد أفريقيا.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي في الدار البيضاء وقبل يوم واحد من خوض النهائي: "الأهلي هو المرشح للتتويج باللقب بحكم تجربته وخبرته الكبيرة، وكيف لا وهو يخوض ثالث نهائي تواليا".

وأضاف: "هو بمثابة ريال مدريد أفريقيا ولحسن الحظ أننا تابعنا نهائي أبطال أوروبا، وكيف فاز ريال مدريد دون أن يقدم أي شيء".

وتابع: "مثل ريال مدريد فإن الأهلي لم يقدم شيئا، لكنه فاز وصعد للمباراة النهائية، وهو بالتالي يعرف كيف ينتصر ونحن استفدنا من أخطاء ليفربول ولن يكون هناك أي شعور بالتراخي".

وسبق أن تواجه الأهلي والوداد البيضاوي المغربي 10 مرات في دوري أبطال أفريقيا، بينها مواجهتان في نهائي 2017، حيث تعادلا 1/1 في مصر، وفاز الوداد 1/0 في مباراة الإياب.

ونال النادي الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، علما أن المارد الأحمر أكثر نادٍ تتويجا بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب، متفوقا بـ5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي، في حين حصد الترجي اللقب 4 مرات، في حين نال الوداد لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين عامي 1992 و2017.
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