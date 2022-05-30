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ليفربول يطالب بمبلغ مالي أكبر للتخلي عن ساديو ماني

رياضة

2022-05-30 | 02:15
ليفربول يطالب بمبلغ مالي أكبر للتخلي عن ساديو ماني
1,781 مشاهدة

أثار السنغالي ساديو ماني الشكوك بشأن مستقبله في ليفربول بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وخسارة اللقب، حيث شكر مدربه الألماني يورغن كلوب وزملاءه وتمنى التوفيق لفريقه في المستقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن إدارة ليفربول ستقاوم من أجل الإبقاء على النجم السنغالي، خصوصا أنه لم يتحدث مع إدارة الفريق أو يعبر عن رغبته الرسمية في الرحيل.

وذكرت تقارير إعلامية أن ساديو ماني أخبر زملاءه في الفريق برغبته في الرحيل عن ليفربول الصيف المقبل، بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وفي غرفة الملابس بملعب ستاد دو فرانس في باريس.

وينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول صيف 2023 ويتبقى له موسم واحد في عقده، ورغم ذلك ذكرت الصحيفة أن الفريق الإنجليزي يفضل بقاءه حتى نهاية عقده رغم إمكانية فقدانه مجانا الصيف المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن بايرن ميونخ الألماني هو المهتم الأول بخدمات ماني ويرغب في تقديم عرض لفريق ليفربول يصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني وحوالي 8 ملايين جنيه إسترليني كحوافز، لكن إدارة الفريق الإنجليزي تطالب بعرض أكبر.

كما أكد المعلومة موقع "ليفربول إيكو"، بأن إدارة ليفربول حددت مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، أي ما يوازي 31.6 مليون دولار من أجل التخلي عن خدمات ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيما أكدت "ميرور" أن بايرن ميونخ يعاني من حالة مشابهة، حيث ينتهي عقد مهاجمه ونجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي صيف 2023 ويرفض الفريق بيعه بل يطالب بمبلغ لا يقل عن 45 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه، بحسب تصريحات المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميديتش.

ويرغب ليفربول في استخدام حالة ليفاندوفسكي لمطالبة بايرن ميونخ بعرض أكبر مقابل التخلي عن ساديو ماني، خصوصا أن الفريق الألماني يطالب في نجمه بمبلغ كبير رغم أنه أكبر من النجم السنغالي في العمر ويتشابهان على صعيد الوضعية من حيث العقود، حيث يتبقى موسم في عقديهما.

وتابع أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، والرئيس السابق كارل هاينز رومينيغه، النجم السنغالي مباشرة السبت الماضي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد في باريس، بينما يقود المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميديتش المفاوضات لضم نجم ليفربول.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد قالت قبل أيام، إن ماني قريب من الانتقال لصفوف بايرن ميونخ الموسم المقبل.

وأوضحت أن بايرن سيدفع 30 مليون يورو للحصول على خدمات ماني مستغلا وجود موسم واحد فقط متبق في عقده مع الريدز.

وشارك ماني في 42 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 2 آخرين.

ويلعب السنغالي في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من ساوثهامبتون في صيف 2016، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

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