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خلدون المبارك: هناك المزيد من اللاعبين القادمين لصفوف مانشستر سيتي

رياضة

2022-05-30 | 12:50
خلدون المبارك: هناك المزيد من اللاعبين القادمين لصفوف مانشستر سيتي
المصدر:
وكالات
714 مشاهدة

كشف رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلدون المبارك، اليوم الاثنين، أن سوق انتقالات فريقه لم يكتمل بعد رغم التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند والأرجنتيني جوليان ألفاريز من ريفر بليت.

وقال خلدون المبارك لموقع الفريق على الإنترنت: "أستطيع أن أؤكد أنه سيكون هناك المزيد من اللاعبين القادمين، نتطلع لتعزيز الفريق في المجالات التي نحتاج إلى تعزيزها، كما نعلم، يغادر بعض اللاعبين كل موسم، ومن ثم يتعين علينا تحديث الفريق باستمرار".

وأضاف: "مرة أخرى، سننظر دائمًا في التحسين والتقوية، أعتقد أننا أدخلنا إضافتين مهمتين للغاية بالفعل، لكنني أتوقع أننا سنفعل أكثر من ذلك، سنحاول العمل بأسرع ما يمكن، لكنك تعلم كيف تسير السوق، ليس دائمًا تحت سيطرتنا بالكامل".

وأكد رئيس مانشستر سيتي أن "تعزيز صفوف الفريق سيتم لتقويته وتحسين الجودة وليس فقط مجرد تعاقد مع لاعبين، وقال: "لن يقوم مانشستر سيتي بالتعاقدات لمجرد تعزيز حجم الفريق، حصلنا على لقبنا الرابع في خمسة مواسم بمجموعة من 20 لاعبا من كبار السن مدعومين بمجموعة موهوبة من الشباب من الأكاديمية، منهم ما لا يقل عن ثمانية لاعبين ظهروا الموسم الماضي".

واوضح خلدون المبارك: "مع بيب غوارديولا ومع هذا الفريق لا يتعلق الأمر فقط بملء منصب، لقد وصلنا إلى مستوى من الجودة، وهو معيار لا يمكننا ولن نتنازل فيه عن الجودة، إذا وجدنا اللاعب المناسب لهذا المنصب بالذات، فسنحصل على هذا اللاعب وإذا لم يكن كذلك، فقد أظهر لنا غوارديولا أنه سيجد حلولًا ضمن جودة المجموعة التي لدينا وضمن جودة الأكاديمية".

وبين: "نحن في وضع مختلف عما كنا عليه منذ سنوات عديدة، لدينا الكثير من المواهب المتاحة داخل الفريق والأكاديمية لدرجة أنه عندما نحتاج إلى شيء ما، فهو محدد للغاية ومدروس للغاية".
واختتم المبارك: "إذا تمكنا من إحضار هذا اللاعب بعينه، فهذا رائع، وإذا لم يكن كذلك، فهذا لا يعني أن أي شخص يمكنه ملؤه، نحن في نموذج مختلف من هذا المنظور".
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