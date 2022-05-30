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العراق يحصد ثلاث ذهبيات وفضية بألعاب القوى في بطولة دولية

رياضة

2022-05-30 | 13:41
العراق يحصد ثلاث ذهبيات وفضية بألعاب القوى في بطولة دولية
932 مشاهدة

واصل منتخبنا بألعاب القوى حصاده في بطولة الإمام الرضا التي تقام منافسات في مدينة مشهد الايرانية حيث أضاف ثلاث ذهبيات جديدة وفضية واحدة ضمن منافسات اليوم الثاني من البطولة.

وتمكن لاعب العشاري هامان عبدالله من خطف الذهبية بعد أن جمع 6561 نقطة فيما خطف زميله عبد السجاد سعدون فضية نفس السباق وبفارق 11 نقطة فقط حيث جمع 6550 نقطة.

كما حصل محمد عبد الله محل على ذهبية سباق 3000 موانع بزمن بلغ 9.02.27 دقيقة ليحل اولا في السباق كما توج فريق التتابع المؤلف من ياسر علي ومحمد الباقر إياد ومحمد علي حسين واكثم يونس 400X4 م بذهبية السباق بعد أن قطعوا المسافة بزمن بلغ 3.14.11 دقيقة.
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